Waarom Dessel Sport, koploper in Eerste Nationale, geen licentie aanvraagt voor 1B: "Dat was voor ons een brug te ver"

Dessel Sport verbaasde eerder deze week vriend en vijand door dan toch geen licentieaanvraag in te dienen voor 1B. De koploper in Eerste Nationale moet dan ook noodgedwongen een kruis maken over een eventuele promotie.

Initieel waren de Kempenaars, die momenteel aan de leiding gaan in Eerste Nationale, wel van plan een licentie aan te vragen. In GVA geeft Dessel-voorzitter Eric Verlinden aan waarom zijn club hiervan afgestapt is.

Zo zijn de licentievoorwaarden én de strikte deadlines onhaalbaar voor Dessel Sport. Vooral het aantal zitplaatsen in het stadion was het grote struikelblok. Zo beschikt Dessel over 750 zitplaatsen, maar volgens de licentievoorwaarden moeten er in een 1B-stadion minimaal 1200 zitplaatsen zijn. Die 1200 zitplaatsen moeten bovendien beschikbaar zijn bij de aanvraag van de licentie, half februari.

"Ons stadion uitbreiden zonder zeker te zijn van promotie, was uiteindelijk een brug te ver voor ons. Uitstel is geen afstel, we kopen een jaar de tijd om eventueel volgend jaar de noodzakelijke investeringen aan het stadion te doen."