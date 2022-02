Wesley Sonck laat zich uit over penalty van FC Barcelona

In de heenwedstrijd van de knock-outfase van de Europa League speelden FC Barcelona en Napoli 1-1 gelijk.

FC Barcelona scoorde hun enige goal van de wedstrijd vanop de stip via Ferran Torres, maar daar kwam heel veel kritiek op. Juan Jesus beroerde de bal met de hand, de VAR vond dat het een penalty was. Even ervoor werd dat niet gedaan bij een fout op Osimhen door Garcia.

"Garcia kijkt absoluut niet naar de bal", vertelde Wesley Sonck bij Sporza. "Wat Osimhen nadien doet is ook niet koosjer want hij zet zijn elleboog. Maar dat doet hij omdat hij ook ziet dat Garcia hem blokkeert en gewoon vasthoudt. Als daar de VAR kijkt en penalty geeft, heb je als Barça niets te zeggen."

Sonck formuleerde ook zijn oordeel over de handsbal. "Volgens de letter van de wet is dit tegenwoordig wel een strafschop. Maar ik kan dit echt niet meer uitleggen. Die bal raakt de vingertoppen en wijkt zelfs niet af. Dit is ook geen onnatuurlijke beweging want hij moet zijn evenwicht behouden met zijn arm."