Betekent Europees einde Borussia Dortmund ook exit coach? "Gênante prestatie"

Europees gaat het Borussia niet voor de wind. Na de uitschakeling in de Champions League loopt het nu ook zo goed als zeker fout in de Europa League.

Donderdagavond ging Borussia Dortmund met 2-4 in eigen huis onderuit tegen Rangers FC. Behoudens een mirakel is de uitschakeling een feit.

Technisch directeur Michael Zorc ziet geen probleem in trainer Marco Rose. “Het wegsturen van de coach is iets normaals in deze branche, maar wij gaan hier niet in mee”, vertelt hij bij Sport1.

“Marco Rose heeft onze volledige steun. Ik zie het team als verantwoordelijk voor deze nederlaag! Over onze trainer hoeven we het niet te hebben.”

De spelers krijgen er stevig van langs. “Het was een gênante prestatie van de eerste tot de laatste minuut, die gewoon totaal ongepast was voor een Europa Cup-wedstrijd. Ons team was geen moment klaar voor deze wedstrijd. Ik denk niet dat dit een kwestie van talent of kwaliteit is. Het is een kwestie van houding.”