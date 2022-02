Hasebe verlengt contract met vijf jaar bij Frankfurt, maar speelt nog één seizoen

Eintracht Frankfurt heeft het contract van Makoto Hasebe met maar liefst vijf jaar verlengd, al zal hij maar één seizoen meer spelen.

Het contract van de verdedigende middenvelder liep eind juni af. Dat wordt verlengd tot 2027, maar Hasebe zal maar een jaar meer voetballen. Daarna komt hij in de staff terecht.

"Frankfurt is de afgelopen jaren mijn thuis geworden. Eintracht is mijn club", zei de Japanner, die 39 jaar oud zal zijn tegen het einde van seizoen 2022-2023. "In de afgelopen 8 jaar hebben we samen heel wat bereikt en ik ben gelukkig dat onze reis voortgaat."

"Ik voel me nog altijd fit en in staat voetbal op een hoog niveau te spelen. Eintracht geeft me ook de kans om mijn eerste stappen te zetten als een coach op hoog niveau, waar ik heel dankbaar voor ben."

Hasebe speelt sinds 2014 voor Eintracht Frankfurt. Hij kwam toen over van Nuremberg.