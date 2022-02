🎥 PSG loopt blauwtje bij wervelend Nantes, schlemielige penaltymisser Neymar

Eerder deze week imponeerde PSG tegen Real Madrid in de Champions League, zaterdag werd het genadeloos afgestraft. Op bezoek bij Nantes keken Messi en co bij rust al tegen een 3-0-achterstand aan. Neymar milderde meteen na de koffie, maar de verhoopte remontada kwam er niet.

Nantes begon zonder schroom aan de partij tegen het sterrenensemble uit de hoofdstad. Via Muani (4') en Merlin (16') had Nantes al vroeg in de partij een comfortabele voorsprong. In de blessuretijd van de eerste helft maakte Blas er vanop de stip zowaar 3-0 van.

PSG had een vroeg doelpunt nodig om de kentering in te zetten. Dat kwam er ook, en het was er eentje om duimen en vingers bij af te likken. Splijtende pass van Lionel Messi, puik afgewerkt door Neymar (3-1).

Het zal toch niet waar zijn, dachten ze bij Nantes. Zeker toen op het uur de bal op de stip ging voor PSG. Het was Neymar die de elfmeter voor zijn rekening nam, maar de Braziliaan trapte laconiek op de doelman. Een ontstellend zwakke elfmeter.

Het leek de adem af te snijden bij PSG, dat nauwelijks nog gaten vond in de stugge organisatie van Nantes. Dankzij deze onverwachte zege komt Nantes de top vijf binnen in de Ligue 1. PSG moet niet wanhopen: de voorsprong van de koploper op dichtste achtervolger Olympique Marseille bedraagt nog steeds dertien punten.