Jan Vertonghen ziet zichzelf terugkeren bij Ajax in heel bijzondere rol

Jan Vertonghen heeft voor Ajax Amsterdam nog altijd een bijzonder plaatsje in zijn hart.

Elke transferperiode wordt er wel gesproken over een terugkeer van Jan Vertonghen naar Amsterdam. De Rode Duivel speelt momenteel bij Benfica.

Een terugkeer als speler naar Ajax sluit Vertonghen zo goed als volledig uit. Maar hij heeft wel interesse in een andere rol. “Ik zie mezelf misschien wel in een andere rol terugkeren bij Ajax en oriënteer me wat ik precies wil na mijn actieve loopbaan”, zegt Vertonghen aan De Telegraaf. “Daarom doe ik allerlei cursussen.”

“Terwijl ik niet de ambitie heb om de komende jaren trainer te worden, heb ik mijn trainersopleiding wel bijna afgerond. Maar ik volg ook business-cursussen om de bedrijfskant achter het voetbal te leren kennen.”