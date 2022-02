Griekse fanclubs moeten deuren sluiten na dodelijk conflict

Drie weken geleden werd een Aris FC-fan doodgeslagen door PAOK-supporters omdat hij niet de juiste club steunde. Nu lijken er ook maatregelen te volgen als reactie hierop.

Naar aanleiding van de moord op een supporter van Aris FC door supporters van PAOK werden twaalf mensen gearresteerd, maar er is nog geen vonnis gewezen. De Griekse onderminister van Sport, Leftéris Avyenakis, kondigde echter wel de sluiting aan van alle fanclubs in alle sporten tot 31 juli.



De voorwaarden voor de inschrijving en het beheer van supportersclubs zullen na 31 juli ook worden aangescherpt. Elk team zal nu slechts één fanclub kunnen accepteren, terwijl dat aantal tot nu toe niet beperkt was. "De registratie van leden van een supportersclub wordt elke zomer digitaal bewaard en bijgewerkt. De licentie van een supportersclub zal ook worden ingetrokken van zodra twee of meer van zijn leden worden vervolgd voor gewelddaden in verband met hun fanactiviteit", zei de Griekse onderminister.