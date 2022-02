Antonio Conte onder indruk van twee van zijn spelers: "Van vrouw mag je je vergissen, maar niet van doelman en spits"

Tottenham ging afgelopen weekend met de drie punten aan de haal op bezoek bij Manchester City. Harry Kane was de gevierde man met twee doelpunten. Hugo Lloris ging niet vrijuit bij de eerste tegentreffer, maar pakte daarna uit met enkele fantastische reddingen.

Na afloop bewierookte Antonio Conte zijn Franse doelman en Engelse topspits. "Pantaleo Corvino, een vriend van me en sportief directeur in Italië, zei ooit: 'Je mag je vergissen van vrouw, maar niet van doelman en doelpuntenmaker.' We spreken hier over twee erg belangrijke spelers in ons elftal, die over tonnen ervaring beschikken."

Na lof gestrooid te hebben, sneerde Conte alsnog een beetje naar zijn bestuur. De Italiaan gaf in een vlammend interview eerder aan niet tevreden te zijn over de afgelopen mercato. Om mee te doen voor de prijzen, heeft Tottenham nood aan spelers die onmiddellijk voor een kwaliteitsinjectie zorgen. "Ik wil nogmaals benadrukken dat, om competitief te zijn, het essentieel is om de juiste balans te vinden tussen jeugdig enthousiasme en ervaring."