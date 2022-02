Lukaku kan Inter-maatje snel terugzien, al zal het wel bij de concurrentie zijn

Volgens Calciomercato is de kans groot dat Liverpool de komende maanden een bod gaat uitbrengen op Lautaro Martinez, de spits van Inter.

Lautaro had een goeie klik met Romelu Lukaku en scoorde vorig seizoen 17 keer en gaf 10 assists. Maar ook dit seizoen trekt hij die lijn door. In 23 matchen scoorde hij al 11 keer en gaf 2 assists. Er is grote interesse voor hem, maar volgens de Italiaanse transfersite is Liverpool het meest concreet.

Lautaro zou zo'n 90 miljoen euro moeten kosten. En dat is voor weinig clubs spek voor de bek. De Reds willen een extra spits voor als er iets moest gebeuren met Mo Sallah. Ze denken ook dat de twee een goed koppel zouden vormen.