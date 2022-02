Analist laat geen spaander heel van Manchester United: "Dit is niet om aan te zien"

Manchester United stapte woensdagavond dankzij een doelpunt van invaller Elanga met een 1-1-gelijkspel van het veld, maar voor het overig holde Manchester negentig minuten lang achter de feiten aan in het Wanda Metropolitano. Atletico Madrid troefde United af in alle facetten van het spel.

Bij VTM spaarde Marc Degryse na afloop zijn kritiek op het spel van Manchester United niet. "Dit was een ramp. Met zo'n spelers zoiets op de mat brengen: dat krijg je toch niet uitgelegd? Je krijgt de indruk dat ze zomaar wat aan het doen zijn. Die Rangnick wordt niet au sérieux genomen."

"En straks moet hij dan zelf gaan bepalen of hij coach blijft of als technische directeur een nieuwe coach aanstelt. Ook op tactisch vlak krijgt hij er kop noch staart aan. Eigenlijk zijn ze nog het best als counterploeg. Simpelweg omdat ze geen druk kunnen zetten. Dit United is niet om aan te zien", is de strenge conclusie van Degryse.