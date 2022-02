Kan Barcelona de klus deze keer wél klaren tegen Napoli?

Napoli en Barcelona nemen het donderdagavond tegen elkaar op voor de terugwedstrijd de Europa League play-offs. In de heenwedstrijd in Camp Nou bleven beide ploegen steken op een 1-1 gelijkspel. Alles is dus te herdoen in Napels. Aftrap om 21u00.

Barcelona wint Barcelona had in de heenwedstrijd duidelijk het overwicht tegen Napoli, maar vergat een handvol grote kansen af te maken. Dat vergaten ze afgelopen weekend in La Liga niet. Tegen Valencia leek het Barça van weleer terug te zijn. De 1-4 eindstand was in geen geval overdreven. Als Barcelona donderdag speelt zoals het deed tegen Valencia, zal Napoli het héél lastig krijgen. Napoli moet het trouwens met heel wat afwezigen stellen. Vooral Giovanni Di Lorenzo vervangen wordt een moeilijke opgave. Ook Hirving Lozano, Matteo Politano, Stanislav Lobotka, Andre Zambo Anguissa en Lorenzo Insigne zijn om verschillende redenen afwezig. Ondanks het thuisvoordeel voor de Italianen geloven we alvast in een overwinning van Barça. In dat geval krijg je nu uitzonderlijk maar liefst tien (!) keer je inzet terug. Beide teams scoren Zowel Napoli als Barcelona vinden makkelijk de weg naar doel. In hun laatste vijf wedstrijden scoorde Napoli iedere keer. In totaal goed voor negen doelpunten . Ook Barça treft telkens minstens éénmaal raak in hun vijf meest recente matchen. Twaalf goals in totaal. Daarbij gerekend dat beide clubs ook in vier van de vijf wedstrijden doelpunten slikten, mogen we ons donderdag zeker en vast aan goals verwachten. Enkele bettips Barcelona wint (boosted odd van 10.00) Beide teams scoren (notering van 1.60)





Volg Napoli - Barcelona live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.