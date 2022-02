Dedryck Boyata terug van de partij bij Hertha Berlijn

Hertha Berlijn zal maar wat blij zijn dat Dedryck Boyata opnieuw fit is voor het duel van zaterdag in de Bundesliga.

Onze landgenoot is aanvoerder van Hertha Berlijn, maar had af te rekenen met heel wat blessureleed. Dit seizoen speelde hij 15 keer mee.

Een enkelblessure hield hem de voorbije tijd aan de kant. Coach Tayfun Korkut kan op hem rekenen voor de verplaatsing naar Freiburg van zaterdag in de Bundesliga.

Een opluchting, want vooral in defensie mist de Duitse ploeg spelers. De blessure van Boyata dateerde van eind januari in een oefenwedstrijd tegen het Poolse Lech Poznan.