📷 Roman Yaremchuk scoort levensbelangrijk doelpunt in Champions League en komt met politiek statement

In de achtste finales van de Champions League hield Benfica woensdagavond Ajax op een 2-2-gelijkspel. Het was ex-Buffalo Roman Yaremchuk langszij bracht in de tweede helft.

Roman Yaremchuk viel op het uur, bij een 1-2-achterstand, in voor Benfica. Tien minuten later zorgde hij met een rake kopbal voor de levensbelangrijke gelijkmaker. De 26-jarige aanvaller trok prompt zijn shirt uit en toonde een ondershirt met daarop een gouden drietand, het wapenschild van Oekraïne. De gele kaart die volgde, nam Yaremchuk er maar wat graag bij. Politiek statement Roman #Yaremchuk (#Benfica) na zijn gelijkmaker tegen #Ajax in de achtste finales van de #UEFA #ChampionsLeague. Veel mensen in Europa hebben moeite met het Russische #Gazprom als sponsor van de #UCL. #Oekraïne #Op1 | pic.twitter.com/nlQqaQTOx0 — Johnny van Bochove (@BochovePvdA) February 23, 2022 De terugwedstrijd in Amsterdam staat voor vijftien maart op de agenda.