Einde van een belangrijk hoofdstuk voor Mertens? "Nog niet aan gedacht, maar het kan"

Napoli ging donderdagavond kansloos ten onder tegen Barcelona, dat echt heer en meester was. Dries Mertens mocht een kwartier voor tijd pas invallen. Het zou zomaar eens zijn laatste Europese match voor Napoli kunnen geweest zijn.

Er was niets te doen aan Barça, dat steeds meer naar de hand van Xavi gaat spelen. "Zij hebben heel goed gespeeld", aldus Mertens bij Sporza. "Ze stonden heel goed en wij hebben ons niveau niet gehaald. We maakten fouten omdat ze zo goed drukten en stonden, maar ons niveau was veel te laag."

Vanop de bank verbeet Mertens zijn frustraties. "Dan geniet je weinig. We hebben iets geprobeerd met de wissels, maar ze speelden zo rustig. Het was een mooie kans, maar mensen vergeten dat het Barcelona blijft. Hun vorm is heel goed."

De aanvaller is einde contract en de onderhandelingen verlopen stroef. Mogelijk wordt het hoofdstuk Napoli deze zomer afgesloten. "Of dit mijn laatste Europese wedstrijd voor Napoli geweest is? Dat kan. Neen, ik heb er niet aan gedacht, maar het kan",