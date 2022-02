Oekraïners zoeken elkaars steun in de Premier League

De trieste gebeurtenissen in Oekraïne raken iedereen. Oekraïners in het buitenland leven mee met hun land en steunen elkaar. Zinchenko en Mykolenko zochten tijdens de opwarming elkaar op voor de wedstrijd Everton-Manchester City.

Zinchenko nam eerder deze week ook deel aan een mars tegen de oorlog en acties van Poetin. In heel de Premier League zijn er meerdere statements geweest. Samen tegen de oorlog.

Voetbal is in deze periode een bijzaak, maar Manchester City wist de zege binnen te halen in de tweede helft. Foden legde in minuut 81 de 0-1 eindstand vast.