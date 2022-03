Ajax wil zoon van clublegende als opvolger voor Overmars

Volgens De Telegraaf heeft Ajax een opvolger voor Marc Overmars op het oog. De onderhandelingen met Jordi Cruijff, zoon van de legendarische Johan Cruijff, zouden reeds opgestart zijn.

De 48-jarige Cruijff is momenteel actief als adviseur van FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta. Cruijff startte zijn carrière bij Barcelona, maar speelde daarna vooral voor kleinere teams. Al had hij ook een periode bij Manchester United.

Na zijn spelersloopbaan werd hij technisch directeur van AEK Larnaca op Cyprus en Maccabi Tel Aviv in Israël. Hij was ook trainer in China en Ecuador. Nu wordt hij mogelijk de opvolger van Overmars, die eerder ontslagen werd voor grensoverschrijdend gedrag.

Het is trouwens zijn vader die de reorganisatie bij Ajax nog orchestreerde door ex-spelers als Overmars, Edwin van der Sar en Frank de Boer belangrijke posten binnen de club aan te bieden.