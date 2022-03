Sporting Lokeren doet oproep naar fans nadat man zwaar verbrand naar het ziekenhuis moest: "Dit moet nu onmiddellijk ophouden"

Sporting Lokeren-Temse kan rekenen op één van de meest trouwe supportersschares, maar ook zij bezondigen zich aan het gebruik van pyrotechnisch materiaal. Na een incident afgelopen weekend waarbij een fan zwaar verbrand werd, doet de club nu een laatste oproep.

"Geen club in tweede amateur, zelfs niet in eerste amateur, zelfs maar weinig in 1B en zelfs 1 A (!) kan rekenen op een zo talrijke schare gedreven, enthousiaste fans. Bij elke wedstrijd, zowel uit als thuis, zijn ze op post. Zelfs al moeten ze daarvoor een combiregeling ondergaan en er helse weersomstandigheden voor trotseren."

"Onze fans zorgen voor sfeer en helpen onze ploeg over moeilijke momenten in de wedstrijd heen. Ongetwijfeld hebben ze een aandeel in het door ons behaalde aantal punten en dus eigenlijk ook in onze huidige leidersplaats. Hier kunnen we als club, als bestuur en als spelersgroep enkel op zeggen: chapeau en heel veel dank daarvoor! Dat menen we oprecht."

"Maar we mogen als club ook de ogen niet sluiten voor het feit dat sommige acties van onze supporters niet getolereerd kunnen worden. Om het kind een naam te geven: het gebruik van vuurwerk, pyrotechnisch materiaal met de officiële benaming, kunnen wij gewoonweg niet tolereren. In de eerste plaats omdat het door de voetbalwet logischerwijze verboden is, al is dat voor ons eigenlijk niet eens de belangrijkste reden."

"Wij verzetten ons met klem tegen het gebruik ervan omwille van de (on)veiligheid. Afgelopen weekend werd één van onze fans slachtoffer van het gebruik van vuurwerk. Hij werd met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht en werd ondertussen zelfs geopereerd. Dit willen we toch niet? Dit wensen we toch niemand toe?"

"Wij willen dus dat het gebruik van dergelijke materialen nu onmiddellijk ophoudt. We staan voor de volle honderd procent achter onze stewards die deze gevaarlijke toestanden in het stadion proberen te voorkomen. Dat zij bij het uitvoeren van die taak onheus bejegend worden, beledigd en bespuwd worden, kan absoluut niet door de beugel. Dat veroordelen wij ten zeerste. Dat de club voor dergelijke acties ook nog eens financieel beboet dreigt te worden, is niet onbelangrijk, maar niet het belangrijkste, nogmaals: de veiligheid, dat is onze prioriteit."