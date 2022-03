Voetballes van City in stadsderby: "Soms ben je aan het tellen en vraag je je af: 'Spelen ze met 13?'"

Zoals voor de wedstrijd al verwacht werd, domineerde Manchester City de stadsderby tegen Manchester United. Het leek bij momenten zelfs op voetballes.

Pep Guardiola was zelfs lyrisch over de prestatie van zijn ploeg. "De tweede helft was een van de hoogste niveaus waarop ik voetbal gespeeld heb zien worden", zei hij bij Sky Sports. "Alle beslissingen die we namen waren goed."

"Het grootste succes dat je kan hebben als manager is om na drie Premier League-titels nog steeds bezig te zijn een vierde te winnen. Normaal komen bij succes verkeerde gedachtes los. En met een tegenstander als Liverpool kan je ook niet ieder jaar winnen. Maar mijn spelers zijn nederig genoeg er elke week weer te staan. En dat na jaren aan de top."

Bij de analisten was het smullen. Troy Deeney speelde zelf tegen City en vertelde over de aanvalsmachine. "Het is beng, beng, beng. Ze houden de bal zó goed in de ploeg en blijven hem maar rond laten gaan, terwijl ze zelf maar blijven wisselen van positie. Soms ben je aan het tellen en denk je: spelen ze met dertien man?"