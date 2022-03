Dan toch nog hopen op Mbappé? Steraanvaller in de selectie voor clash met Real Madrid

Kylian Mbappé kreeg op training een stevige trap op de voet van ploegmaat Idrissa Gueye. In afwachting van verdere onderzoeken op dinsdag werd de steraanvaller van PSG opgenomen in de ruime wedstrijdselectie voor de clash met Real Madrid.

PSG laat weten dat Kylian Mbappé dinsdag enkele onderzoeken moet ondergaan, waarna de knoop zal doorgehakt worden. PSG verdedigt in Madrid een 1-0-voorsprong uit de heenmatch. Tijdens die wedstrijd leek Thibaut Courtois onklopbaar, tot Mbappé diep in blessuretijd dan toch het gaatje kon vinden.

Real Madrid is woensdagavond de topaffiche in de terugmatch van de 1/8ste finales van de Champions League. De wedstrijd Manchester City-Sporting is een verplicht nummertje. De Citizens wonnen de heenwedstrijd in Portugal met sprekend gemak: 0-5 werd het in Lissabon.

Bekijk hier de stevige tik van Gueye:

🚨Voici le coup reçu par Mbappé ici🚨 pic.twitter.com/GU9zgtMQKL — La Source Parisienne (@lasource75006) March 7, 2022

De wedstrijdselectie van PSG voor de trip naar Real Madrid. Daarin is er geen plaats voor Sergio Ramos, die nog steeds individueel traint. Ramos stapt wel mee het vliegtuig op naar 'zijn' Real Madrid.