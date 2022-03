Jürgen Klopp plaatst zich met Liverpool voor kwartfinale Champions League, maar: "Ik haat verliezen"

Na de heenwedstrijd in Milaan (0-2) leek Liverpool zijn schaapjes op het droge te hebben tegen Inter. Toch moest Liverpool de mouwen nog serieus opstropen op Anfield. Internazionale kwam met 0-1 winnen, waardoor Liverpool met de schrik vrijkwam en de kwalificatie mocht vieren.

Liverpool-manager Jürgen Klopp had echter geen zin in een feestje. De Duitser zag tegen Inter een einde komen aan een reeks van vijftien ongeslagen wedstrijden op rij. "Mijn assistent zegt vaak dat het de kunst is om de juiste wedstrijden te verliezen. Daar ben ik het niet mee eens: ik haat verliezen."

"Hier staat dan ook geen dolgelukkige coach. Al moet ik zeggen dat ik blij ben dat we deze klip omzeild hebben. Bij de loting zeiden we meteen dat het een zware strijd ging worden."

Inter kwam op het uur op voorsprong via Lautaro Martinez, maar zag even later Alexis Sanchez van het veld gestuurd worden. "Hij mag van geluk spreken dat hij in de eerste helft al niet werd uitgesloten. Die overtreding op Thiago verdiende een andere kaart. Passie en strijd, daar hou ik van. Maar als dat geuit wordt in dit soort acties... Zoiets kan absoluut niet de bedoeling zijn", aldus Klopp.