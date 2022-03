Lukaku moet zich wederom tevreden stellen met plaats op de bank bij Chelsea

Romelu Lukaku speelt vanavond met Chelsea tegen Norwich in de Premier League. Onze Belgische landgenoot moet zich wederom tevreden stellen met een plaatsje op de bank.

Vanavond gaat Chelsea, de nummer drie in de Premier League, op bezoek bij de laatste in de stand, Norwich City. Opnieuw moet onze landgenoot Romelu Lukaku zich tevreden stellen met een plekje op de bank. Zijn laatste basisplaats in de Premier League dateert nu al van 19 februari tegen Crystal Palace.

Vorige week zat Lukaku ook op de bank tegen Burnley. Chelsea won met een overtuigende 0-4, maar de Belgische spits mocht niet invallen. Werner, Havertz en Mount vormen het aanvallende trio bij de ploeg van Tuchel. Ook Rudiger, Kante en Ziyech zitten op de bank bij Chelsea. Het lijkt er meer en meer op dat de relatie tussen Lukaku en Tuchel niet meer te verzoenen valt.