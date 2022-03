Schitterend! Vertonghen verzamelt samen met Portugese ploegmaats 100 ton aan hulpgoederen

Jan Vertonghen heeft mee zijn schouders gezet onder een initiatief van de Portugezen in Lissabon en zijn team Benfica. Aan het Estádio da Luz zamelde de Rode Duivel goederen in voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Samen met ploegmakkers André Almeida, Gonçalo Ramos, Paulo Bernardo en Tomas Araujo stroopte Jan Vertonghen de mouwen op voor het goede doel. Het vijftal zou samen met Portugezen in de hoofstad Lissabon zo'n 100 ton goederen verzameld hebben, dat met 5 vrachtwagens vervoerd wordt. "Het is goed om te zien dat er zoveel mensen bij betrokken zijn en het is ook goed voor Benfica", vertelde Vertonghen over de actie aan het Portugese Mais Futebol. "We hebben hier een comfortabel leven, maar er zijn momenteel mensen die door een crisis gaan. Wat we ook doen, we moeten altijd kunnen helpen", aldus Vertonghen. @JanVertonghen dank je wel voor je hulp Jan. Diepe buiging Jan🙏🏽🇺🇦 pic.twitter.com/SiHsNHb68e — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) March 9, 2022





