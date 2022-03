Courtois heeft niets dan lof voor Benzema: "Beste nummer 9 van de wereld"

Thibaut Courtois mocht woensdagavond juichen nadat Karim Benzema voor een onwaarschijnlijke terugkeer had gezorgd tegen PSG. De doelman had achteraf niets dan lof voor de Franse spits.

"Ik denk dat Benzema een van de grootste spelers ter wereld is. Hij liet zien waarom hij de beste nummer 9 van de wereld is. Misschien samen met Lewandowski momenteel. Die scoorde er gisteren ook 3, maar had daar wel 2 strafschoppen voor nodig", aldus Courtois.

"Ik denk dat Benzema laten zien heeft dat hij dit seizoen de Ballon d'Or misschien wel kan winnen. Ongelooflijk hoe hij vanavond vocht en liep. Die laatste goal was fantastisch."

Real Madrid maakt dus nog steeds kans op de hoofdvogel. "Dat is de geschiedenis van deze club", zei Courtois nog. "Ook als we achter stonden, bleven we vechten. We wisten dat we met 1 doelpunt terug in de wedstrijd zaten. We hebben ook beter druk gezet dan in de heenwedstrijd. Daaruit komt ook dat eerste doelpunt. Hun doelman maakte een fout en we scoorden de 1-1. Dat deed hen een beetje dood. Maar dat is voetbal. Ze controleerden een groot deel van de wedstrijd. Het was een geweldige avond, maar we staan nog niet in de finale"