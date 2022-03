Jean-Marie Pfaff wikt en weegt de positie van Koen Casteels die morgen record verbreekt

Zaterdag zal Koen Casteels met Wolfsburg zijn 220ste wedstrijd in de Bundesliga spelen. Daarmee verbreekt hij het record van Daniel Van Buyten.

Duitsland en doelmannen, dan kom je automatisch bij Jean-Marie Pfaff voor een reactie op dit heugelijke nieuws van Casteels. “Echt mooi voor hem, ik gun het die jongen. Altijd lief en vriendelijk, en van grote waarde voor zijn ploeg. Een heel gedisciplineerde doelman", klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Hij wordt in Duitsland overal gerespecteerd. Ik zie hem nog zeven, acht jaar op topniveau keepen. Bij de nationale ploeg komt hij al jaren na Thibaut Courtois en Simon Mignolet in de pikorde.”

Is hij dan de derde doelman ter wereld? “Goh, dat ga ik niet zeggen. Er kan er maar één spelen hé... maar ik vind dat Casteels terecht bij de selectie hoort. Bij zo’n nationale ploeg maken de keepers elkaar beter, dus hij heeft zeker zijn verdienste gehad. Ik ben als Belg fier dat we zo’n goede doelmannen hebben.”

Een transfer behoort ook tot de mogelijkheden om zichzelf nog meer in de kijker te spelen. “Of hij bij Wolfsburg moet blijven of zijn 29ste een stap hogerop moet zetten? Van mij mag hij gerust bij Wolfsburg blijven, maar misschien is dit wel het moment om een transfer te doen.”

En waarom niet naar Bayern München. “Als Neuer niet bijtekent, kan hij hem misschien opvolgen. Hij is er alleszins klaar voor. Ik vind hem één van de drie beste keepers van de Bundesliga. En hoe oud is hij? 29? Ah, perfect. Ik was ook 29 toen ik naar Bayern ging, en heb er nog zes jaar gespeeld.”