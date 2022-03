Chaos bij PSG compleet, alle leidinggevenden op de wip: "Mensen hebben geen idee hoe groot de ramp is"

De Franse onderzoeksjournalist Romain Molina heeft bij Cadena SER een wel heel negatief beeld geschetst van de situatie momenteel bij PSG. Mauricio Pochettino moet weg, maar ook sportief directeur Leonardo en voorzitter Nasser Al-Khelaifi zullen waarschijnlijk moeten opstappen.

Leonardo wordt verweten dat hij nog steeds geen team kon samenstellen dat de Champions League kan winnen. En ook voorzitter Al-Khelaifi zit in nauwe schoentjes, want tegen hem loopt een onderzoek in een corruptiezaak.

"Ik weet niet hoe hij voorzitter van PSG kan blijven. Ze beschuldigen hem van het vervaardigen van valse documenten. Mensen hebben geen idee hoe groot de ramp is rond PSG en de voorzitter. Het is een circus", aldus Molina.

Daarnaast is het ook bijna zeker dat Mbappe andere oorden opzoekt. En de club wil graag af van de onderpresterende Neymar, maar die is voor veel clubs te duur. Ook Lionel Messi lijkt heel ongelukkig in Parijs rond te lopen. Dat wordt daar dus een woelige zomer.