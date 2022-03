Chelsea niet zeker dat het seizoen uitgespeeld kan worden

De sancties van de Britse regering tegen Chelsea eigenaar Roman Abramovitsj zorgen voor enorm veel onzekerheid bij de Engelse club.

"We leven van dag tot dag, want we hebben ons lot niet in eigen handen", zegt technisch directeur Peter Cech bij Sky Sports. De Britse regering doet dit omdat het geld van Abramovitsj niet in verkeerde handen terecht zou komen.

Een oplossing onder de vorm van een aangepaste licentie zou er wel aankomen. "Op dat vlak zijn er onderhandelingen aan de gang, om toch een manier van werken te vinden waarmee we het seizoen zouden kunnen afmaken", aldus Cech.

Ook trainer Thomas Tuchel uitte al zijn bezorgdheid. "Iedereen die het tegenovergestelde beweert en zegt dat de toekomst van de club verzekerd is, mag je niet geloven want de realiteit is dat niemand weet wat er staat te gebeuren. Het komt er nu vooral op aan flexibel te zijn. De situatie is zo absurd dat het morgen weer iets helemaal anders kan zijn."