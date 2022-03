Ronaldo haalde oude niveau: "Misschien moeten we hem elke week drie dagen naar Portugal sturen"

Met zijn eerste hattrick in Engeland sinds zijn terugkeer leidde Cristiano Ronaldo zaterdag Manchester United naar de winst tegen Tottenham (3-2). Vorige week was er nog commotie rond de Portugees omdat hij liever naar Portugal ging dan zijn ploegmaats aan te moedigen in de stadsderby.

Ronaldo zette dat nu dus recht. “Ronaldo heeft vandaag laten zien dat hij fysiek in orde is”, zei manager Ralf Rangnick. “We moeten ook toegeven dat dat de voorbije weken en maanden niet altijd het geval was. Daarom was het echt belangrijk dat hij heeft kunnen laten zien dat hij nog altijd op het hoogste niveau kan presteren. Dit is precies wat we nodig hebben in het restant van het seizoen.”

Een beetje rust in de week kan hem dus deugd doen. “Niet alleen in de negen Premier League-duels die nog komen gaan, maar ook in de Champions League”, aldus Rangnick. Man U start de terugwedstrijd tegen Atlético Madrid met een 1-1 uit de heenmatch. “We grapten dat het wellicht een optie zou zijn om Ronaldo voortaan elke week drie dagen naar Portugal te sturen, hem twee dagen niet te laten trainen en dan weer donderdag op de training te verwelkomen. Op de training van donderdag haalde hij namelijk hetzelfde niveau als vandaag. Dat was ook de reden dat hij vandaag startte, ook al lag hij een week eruit. Wellicht moeten we dat de rest van het seizoen ook maar doen.”