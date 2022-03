Donnarumma niet in doel bij PSG: "Vorig jaar al gewaarschuwd"

Gianluigi Donnarumma heeft nog niet veel plezier aan zijn transfer naar Paris Saint-Germain beleefd.

De Italiaanse doelman was kop van jut na de uitschakeling in de Champions League eerder deze week tegen Real Madrid, na een flater bij het eerste doelpunt van Benzema. Dat was het begin van een waanzinnige comeback van de Koninklijke. Vorige zomer kwam Donnarumma transfervrij over van AC Milan. Op het EK werd hij nog verkozen tot beste speler.

Tegen Bordeaux zondagmiddag echter werd de Italiaanse doelman opnieuw aan de kant gezet bij PSG. In Italië gaan stemmen op dat hij beter in eigen land gebleven was. Velen vermoeden zelfs dat hij deze zomer al zal vertrekken bij PSG om opnieuw in Italië te spelen.

“Hij heeft een fout gemaakt door voor het geld te kiezen”, zei Arrigo Sacchi in La Gazzetta dello Sport. “Ik heb zijn vader en moeder vorig jaar al gewaarschuwd toen ik ze hier in Milaan sprak. Hij had in Milaan moeten blijven. Niet zozeer uit dankbaarheid maar omdat Milaan de ideale plek was om zich te ontwikkelen.”