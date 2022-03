'FC Barcelona wil Rode Duivel in spits nu Erling Haaland onmogelijk lijkt'

Erling Haaland lijkt heel dicht bij een overgang naar Man City te staan, waardoor FC Barcelona naar een andere oplossing moet zoeken.

FC Barcelona grijpt naast Erling Haaland en zoekt naar andere oplossingen. Daarbij zou de club hun ogen nu richten op Romelu Lukaku. Dat schrijft althans de Spaanse krant Mundo Deportivo.

Het zou een mogelijke oplossing zijn voor de situatie in Chelsea, maar misschien is het deze zomer zelfs niet mogelijk voor de Engelse club om transfers te doen.

Ook ploegmaat Timo Werner zou een target van de Catalanen zijn. De vraag is ook of Lukaku wel zin heeft in een transfer, al zou het ook kunnen dat hij niet anders kan door de situatie met Abramovitsj.