Gaëtan Englebert vervangt Drazen Brncic bij RFC Liège

Drazen Brncic is niet langer trainer van RFC Liège. Hij werd na de nederlaag op Knokke (2-1) aan de kant geschoven.

“De club maakt zich zorgen over het spelniveau en acht een schokeffect nodig”, laat de club weten op de website.

Drazen Brncic was twee jaar lang trainer bij de club. Gaëtan Englebert neemt over. Hij zal de ploegen leiden in de topper tegen leider Dessel volgende zondag.

RCF Liège wil zich kwalificeren voor de eindronde om zo de promotie naar 1B af te dwingen.