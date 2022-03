Na Newcastle weldra ook Chelsea in Saoedische handen? 'Bod van 3,2 miljard euro'

De tijd tikt in het nadeel van Roman Abramovich. De steenrijke oligarch moet voor 31 mei Chelsea van de hand doen. Mogelijk komt er weldra schot in de zaak.

Het Amerikaanse CBS meldt immers dat Abramovich een bod heeft ontvangen van Saudi Media Group van 2,7 miljard pond, omgerekend iets meer dan 3,2 miljard euro.

De Saoedische mediagroep is in eigen land al nauw betrokken bij Al Nassr. Eigenaar Mohamed Alkhereji werkt over het Kanaal en is doorheen de jaren fan geworden van Chelsea.

Eind vorig jaar kwam met Newcastle United ook al een Premier League-club in Saoedische handen. De investeringsgroep heeft de komende jaren grootse plannen met de Magpies.