Nieuw verlies voor Clement met AS Monaco: "Voor de eerste keer ontgoocheld"

AS Monaco verloor zondag met 1-0 van Strasbourg. Daarmee zakt de ploeg van Philippe Clement naar de achtste plaats.

Het was voor AS Monaco en Clement de vierde nederlaag in de voorbije vijf wedstrijden. Daarmee lijkt het zeer moeilijk te worden om Europees voetbal af te dwingen.

“Het is de eerste keer dat de ploeg mij ontgoocheld heeft en dat ik kwaad ben”, zei Clement achteraf. “Ik wil een ploeg zien die vecht en dat was niet het geval. Ik heb ook in de kleedkamer gezegd waar het op staat.”

Donderdag moet Clement vol aan de bak om de 2-0-achterstand tegen Braga in de Europa League goed te maken. Het worden spannende weken voor de ex-coach van Club Brugge.