Britse regering veroordeelt steun van Chelsea-fans voor Abramovitsj, clubeigenaar terug naar zijn thuisland

Roman Abramovitsj en de Britse regering zijn momenteel niet de beste vrienden. De Chelsea-fans zijn echter nog niet vergeten wat de Rus allemaal voor hun club gedaan heeft.

Vanwege de Russische invasie in Oekraïne heeft de Britse regering alle tegoeden en bezittingen van Roman Abramovitsj in het Verenigd Koninkrijk bevroren, vanwege diens banden met Vladimir Poetin. Bij de voorbije wedstrijden van Chelsea scandeerden de fans van de Engelse topclub nog de naam van Abramovitsj.

'Naam Abramovitsj scanderen ongepast'

"Het is volledig ongepast om zijn naam te scanderen", klinkt het bij de woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson. "We begrijpen dat supporters sterke gevoelens voor hun club hebben, maar dat is geen excuus voor gedrag dat momenteel ongepast is. Supporters kunnen hun passie en steun voor hun club tonen zonder terug te vallen op dat soort zaken."

Ondertussen is Roman Abramovitsj voor het eerst gespot sinds de Britse overheid die maatregelen tegen hem genomen heeft, en wel op de luchthaven in het Israëlische Tel Aviv. Abramovitsj nam daar het vliegtuig naar Moskou en is dus teruggekeerd naar zijn thuisland.