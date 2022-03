🎥 Man U-fans laten zich van hun kleinste kant zien en bekogelen Diego Simeone: "Schaam jullie!"

Voormalig Tottenham Hotspur-middenvelder Jamie O'Hara liet bij talkSPORT weten dat die bewuste fans zich moesten schamen. "Dingen gooien richting Diego Simeone... Onacceptabel! Jullie verdienen een stadionverbod. Waarom denken supporters dit te kunnen flikken?"

"Er moet hier meer aan worden gedaan. Ik ben er ziek van", vervolgt de Engelsman. "Ik weet niet waarom supporters sinds hun terugkeer in de stadions denken dingen te kunnen gooien richting spelers en trainers. Dit is onacceptabel en moet stoppen. Er moeten hardere straffen worden uitgedeeld, want ik zie dit te vaak gebeuren."

Bottles are thrown at Diego Simeone as he runs back down the Old Trafford touchline after Atletico Madrid win 1-0.#beINUCL #UCL



Watch Now 👉 https://t.co/gpZe8hLirP pic.twitter.com/t4Wq9msPZ5