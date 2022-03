Chelsea straks in Amerikaanse handen? Steenrijke familie Ricketts plaatst vrijdag formeel bod

Eerder deze week geraakte bekend dat het Saoedische Saoudi Media Group een bod van 3,2 miljard euro had neergelegd om Chelsea over te nemen. Nu blijkt dat er Amerikaanse kapers op de kust liggen. Een investeringsfonds rond de steenrijke familie Ricketts bereidt een bod voor.

De Ricketts-familie is sinds 2009 eigenaar van Chicago Cubs, een honkbalteam uit de MLS. Het was Sky News dat meldde dat een investeringsfonds rond de familie Ricketts een oogje had laten vallen op Chelsea.

De woordvoerder van de familie maakte intussen bekend dat een investeringsfonds, geleid door de familie Ricketts, komende vrijdag een formeel bod zal uitbrengen voor de overname van Chelsea. Ook miljardair Ken Griffin, die in de top 50 van rijkste mensen van de Verenigde Staten staat, maakt deel uit van het fonds.

Door de te nauwe banden met Vladimir Poetin legde de Briste regering op dat Roman Abramovich zijn club van de hand moet doen.