Kai Havertz in bloedvorm bij Chelsea, scoort hij wederom tegen OSC Lille?

OSC Lille tegen Chelsea, return in de achtste finale van de Champions League. De Londenaren wonnen het thuisduel met 2-0. Lukt het de regerend winnaar van de Champions League om door te stoten naar de laatste acht?

Weinig spektakel verwacht

Of we woensdag spektakel kunnen verwachten, is zeer de vraag. De verdediging van Chelsea is al het hele seizoen hecht, want de Londenaren kregen in de competitie slechts 19 treffers tegen in 28 duels.

Ook de defensie van OSC Lille is de laatste weken waterdicht, want op de 2-0 nederlaag bij Chelsea na, hielden de Fransen in vijf van de laatste zes duels de nul.

Bovendien is de vraag: in hoeverre zal Chelsea na de 2-0 zege in het heenduel nog écht willen?

Doet Kai Havertz het opnieuw voor Chelsea?

De man in vorm bij Chelsea is Kai Havertz. De Duitser, die vorig jaar de Champions League-finale tegen Manchester City besliste, scoorde vier keer in zijn laatste drie duels.

Afgelopen zondag nam hij tegen Newcastle United in de 89ste minuut de 1-0 voor zijn rekening. Scoort hij net als tijdens de heenwedstrijd opnieuw tegen OSC Lille?

Waar kan je op inzetten?

Minder dan 3 doelpunten (notering van 1.83)

Kai Havertz scoort (notering van 2.70)