Iconen sparen Manchester United niet: "Ze kijken naar elkaar en vragen zich af wie het gaat oplossen"

Manchester United werd dinsdag door Atlético Madrid uit de Champions League gewipt (0-1). Iconen Paul Scholes en Rio Ferdinand waren achteraf snoeihard voor het beleid bij de club.

Scholes vindt dat Ralf Rangnick niet de juiste man op de juiste plaats is. “Ik weet niet om welke reden ze Rangnick hebben aangesteld als nieuwe trainer. Of dat nu voor zes maanden, zes weken of zes dagen is. Het bestuur heeft het gewoon lastig om een goede coach te vinden voor dit team. United heeft een moeilijke periode achter de rug en ik denk dat het nog wel even zal duren voor ze weer zijn waar ze willen zijn", klonk het scherp.

Ex-verdediger Rio Ferdinand ziet dat het allemaal wat als los zand aan elkaar hangt. “Atlético heeft een betrouwbare spelersgroep die alles doet wat de manager vraagt. Ze weten wat ze moeten doen en vormen een hecht team. Bij Manchester United wordt er naar elkaar gekeken en vragen ze zich af wie het zal oplossen.”