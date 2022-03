Zo erg is het gesteld bij Chelsea: zelfs geen geld voor nieuwe truitjes en dus spelen ze met een sponsor die er niet meer wil opstaan

Chelsea is in Lille geraakt met het vliegtuig omdat die reis al geregeld was voor de beperkingen ingingen. Zaterdag dreigt echter een busreis van tien uur omdat ze maar 23.000 euro mogen uitgeven aan verplaatsingen. En het is zelfs zo erg dat ze geen nieuwe truitjes meer kunnen laten maken.

Dat zou nochtans nodig geweest zijn, want shirtsponsor Three had zijn engagement met Chelsea stopgezet en wou van de truitjes afgehaald worden. Maar aangezien de Londenaren niet aan hun rekeningen kunnen, hebben ze niet eens de mogelijkheid om nieuwe truitjes te laten maken. De telecomoperator prijkte dus afgelopen weekend nog op de truitjes en zal dat komend weekend in Middlesbrough waarschijnlijk ook nog doen. Het geld waarover Chelsea wel kan beschikken na de sancties die eigenaar Roman Abramovich gestraft werd door de Britse regering moet gebruikt worden om de lonen te betalen. Een situatie die zal duren tot de club verkocht is. Waarschijnlijk zal de Saudi Media Group daarbij doordrukken. Zij brachten al een bod van 3,2 miljard euro uit.





