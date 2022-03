Ex-Bruggeling legt Juventus over de knie: "Misschien was dit de grootste wedstrijd uit mijn carrière"

Villarreal heeft Juventus uit de Champions League geknikkerd. Na het gelijkspel in Spanje beschikte Juventus over de beste papieren, maar Villarreal kwam, na drie goals in het slotkwartier, met 0-3 winnen in Turijn.

Het was Arnaut Danjuma die blessuretijd vanop elf meter voor de eindstand zorgde. Voor de ex-speler van Club Brugge was het alweer het vijfde doelpunt in deze campagne. "Ik loer altijd op dat doelpunt. Zeker tegen een ploeg als Juve, defensief een van de beste teams ter wereld", aldus de Nederlandse international voor de micro van RTL7. "Sommige momenten in het voetbal moet je omarmen. Dit was zo'n wedstrijd, misschien wel de grootste uit mijn carrière. Als ik dan het veld mag oplopen, geniet ik vanbinnen." 'Het kleine' Villarreal plaatst zich zo voor de kwartfinales van het kampioenenbal, waarin het vrijdag zijn tegenstander kent. Na afloop van de zege tegen Juventus bewierookt Danjuma ook coach Unai Emery. "Hij is een tactisch meesterbrein", aldus Danjuma.