De loting voor kwartfinales én halve finales Champions League achter de rug: heel mooie halve finales mogelijk

In de Champions League is in Nyon geloot voor de kwartfinales. En dat leverde leuke affiches op, want de toppers ontwijken elkaar nog een klein beetje.

Real Madrid neemt het op tegen Chelsea, Atlético Madrid tegen Manchester City is misschien wel de zwaarste clash van de kwartfinales. Benfica en Liverpool nemen het tegen elkaar op, Villarreal moet proberen te stunten tegen Bayern München. In de halve finales staan volgende mogelijkheden op het programma: Chelsea/Real Madrid - Manchester City/Atlético Madrid

Benfica/Liverpool - Villarreal/Bayern München

Wie wint de Champions League? Chelsea 5% Real Madrid 10% Man City 19% Atlético Madrid 0% Benfica 0% Liverpool 14% Bayern München 48% Villarreal 5%