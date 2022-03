🎥 Lampard breekt hand bij vieren van overwinning van Everton, activist speelt zich in de kijker

Everton won met 1-0 in eigen huis van Newcastle United. Een wedstrijd die echter van andere dingen onthouden zal worden.

De ontlading was groot bij Frank Lampard toen Everton de drie punten pakte tegen Newcastle United. "Ik weet niet eens hoe het gebeurd is", zei Lampard achteraf. De goal viel in de 99ste minuut.

"Enkele minuten na het doelpunt voelde ik ineens mijn hand trillen. Er is iets gebroken. Maar 3 punten voor een paar gebroken botjes; ik vind dat een goede deal. Daar heb ik geen problemen mee. Ik neem zo twee biertjes en ga dan slapen, geen probleem."

De wedstrijd lag ook een tijdje stil nadat een activist zich had vastgebonden aan een van de doelpalen.