'Club Brugge wil talentvolle speler Antwerp aantrekken, veel concurrentie vanuit Engeland'

Bij Antwerp komen een aantal jonkies ook steeds meer tot spelen toe. En dat heeft ook zo zijn gevolgen, want Club Brugge merkt het ook op.

Zo zou Club Brugge namelijk wel wat zien in Alhassan Yusuf, die zich de laatste weken opwerkte tot een basisplek bij Antwerp en steeds beter begint te spelen.

De jonge middenvelder stond ook al in de belangstelling van blauw-zwart toen hij nog in Zweden speelde, maar nu is er volgens Nigeriaanse media opnieuw interesse.

Met onder meer Rangers, Sheffield en Wolverhampton is de concurrentie voor Club Brugge sowieso niet minnetjes.