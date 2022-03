Fenomenaal! Lewandowski evenaart Der Bomber met 30ste goal van het seizoen

Bayern München heeft een rustige avond gekend tegen Union Berlin. Der Rekordmeister won met 4-0 en uiteraard zat daar weer eentje van Robert Lewandowski tussen. Daarmee evenaart hij een record van Gerd Müller waarvan men dacht dat het niet meer gebroken zou worden.

Clubicoon Gerd Müller is de enige speler die ooit in vijf seizoenen minstens 30 doelpunten maakte in de Bundesliga. Lewandowski hees zich nu naast Der Bomber. Meer nog, hij scoorde de laatste drie seizoenen meer dan 30 goals. Alle andere spelers in de Bundesliga samen hebben ook vijf keer dertig doelpunten gemaakt.