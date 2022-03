🎥 Barcelona-verdediger daagt Vinicius uit tijdens Clasico: "En jij gaat volgend jaar de Gouden Bal winnen?"

Barcelona stapte na een ware demonstratie met 0-4-zege van het veld op bezoek bij rivaal Real Madrid.

Bij de Koninklijke waren, in afwezigheid van Karim Benzema, alle ogen gericht op Vinicius Junior. De jonge Braziliaan kreeg de motor niet op gang en ging mee ten onder.

Tijdens de wedstrijd ging Barcelona-verdediger Eric Garcia verbaal in de clinch met de Braziliaan. Na een mislukte actie van de winger liet Garcia even weten wat hij van Vinicius vond. "Jij, volgend jaar win jij de Gouden Bal! De Gouden Bal", klonk het ironisch. De beelden gingen in no time viraal op sociale media.