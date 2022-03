KV Mechelen neemt ex-speler op in staf

Op zijn 31ste voetbalde Laurens Paulussen in Derde Nationale, bij Sint-Lenaarts. Daar komt echter verandering in. De rechtsachter stopt per direct met voetballen en treedt toe tot de staf van zijn ex-club KV Mechelen.

GVA laat weten dat Paulussen aan de slag gaat als scout bij Malinwa. Paulussen heeft 100 wedstrijden in de Jupiler Pro League op de teller. Tussen 2014 en 2018 verdedigde hij de kleuren van Malinwa. Door aanhoudende knieproblemen zette Paulussen in 2019 een punt achter zijn profcarrière bij SK Lommel.