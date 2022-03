'Ajax gooit het roer volledig om en voert drastische verandering door in transferpolitiek'

AFC Ajax gaat een nieuwe politiek installeren. De Nederlandse grootmacht ziet tegenwoordig ettelijke miljoenen door de neus geboord omdat spelers transfervrij zullen verkassen. Dat zal in de toekomst het geval niet meer zijn.

Brian Brobbey, André Onana, Noussair Mazraoui,... Bovengenoemde spelers zijn slechts drie voorbeelden van jongens die aan het einde van het seizoen - of in het geval van eerstgenoemde vorig seizoen - transfervrij kunnen opgepikt worden. Hun gezamenlijke transferwaarde: een dikke veertig miljoen euro. Geld dat AFC Ajax in dit geval misloopt.

Voetbal International weet dat zo’n zaken in de toekomst niet meer zullen voorvallen. Edwin van der Sar wil spelers die in hun voorlaatste contractjaar zitten voor een ultimatum stellen: een verlenging tekenen of een nieuwe club zoeken. Spelers die weigeren zullen zonder pardon naar de B-kern worden verbannen.