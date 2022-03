De aap komt uit de mouw: 'Dit is de reden waarom Hazard geen kansen krijgt van Ancelotti'

Eden Hazard blijft vastgekluisterd aan de bank bij Real Madrid. De Rode Duivel moet tegenwoordig al een gat in de lucht springen als hij een handvol minuten krijgt van Carlo Ancelotti. Maar wat is de reden?

Carlo Ancelotti blijft op persconferenties tot vervelens toe herhalen dat Eden Hazard fit is, goed aan het trainen is én nog belangrijk zal zijn voor Real Madrid. Maar is dat ook effectief het geval?

Het antwoord: ja, Hazard is fit. En ja, Hazard is goed aan het trainen. Maar Marca weet dat Ancelotti simpelweg geen vertrouwen meer heeft in de Rode Duivel. De Italiaanse coach stelt zich vragen bij de fysieke conditie van onze landgenoot, maar er is meer.

Geen conditie, geen verticaliteit

Ook de coach van De Koninklijke weet dat Hazard nooit het grootste loopwonder was of zal zijn, maar naar zijn mening is ook de verticaliteit uit zijn spel verdwenen. En laat dat nu net één van dé troeven zijn van een Hazard in topvorm.