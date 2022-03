Hij gaat nu pas debuteren, maar denkt dat hij Duivels veel kan bijbrengen: "Een duo met Tielemans of Witsel, dat kan vonken geven"

't Is er eentje die bij ons onder de radar vliegt, maar Orel Mangala heeft in Duitsland wel naam voor zichzelf gemaakt. Een paar echte topclubs volgen hem voor deze zomer. De middenvelder hoopt ook op een WK-selectie, al zal het zijn eerste optreden worden.

Mangala was al eens opgeroepen, maar moest toen geblesseerd terug naar Stuttgart. Deze twee wedstrijden wil hij zich tonen. “Ik kan alle posities op het middenveld aan. Ik ben balvast en sterk in de duels. Bij Stuttgart heb ik vaak een defensieve rol, maar ik ben bij Anderlecht opgeleid als een offensieve middenvelder, dus ook dat kan ik eventueel. Maar eerlijk? Ik denk dat ik ook bij de Rode Duivels vooral moet mikken op een plekje voor de verdediging. Een duo vormen met Witsel of Tielemans: dat zou ik wel zien zitten. Het kan vonken geven", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Hij zal wel héél goed moeten zijn om nog een WK-selectie af te dwingen. "Het is een ambitie en een jeugddroom tegelijk. Bij de vorige toernooien stond ik met mijn familie te supporteren voor de Rode Duivels aan de grote schermen in Brussel. De doelstelling was toen al om ooit zelf op een EK of een WK te staan. En liefst op een manier zoals de laatste jaren. België speelde mee voor de eindzege, ze hebben het land doen fantaseren over het allerhoogste. Ik wil dezelfde vibe creëren. Bij voorkeur in Qatar al: we gaan naar daar voor goud. Zeg ik iets anders, dan ben ik ongeloofwaardig.”