Waanzin: Rusland kandidaat voor organisatie EK 2028 en 2032, wel ferme concurrentie

De situatie rond de inval in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat Rusland niet naar het WK 2022 in Qatar zal mogen. Maar het weerhoudt de Russen er niet van om aan de toekomst te denken.

Is het uitdagend gedrag of een oprechte kandidatuur? Dat is nog maar de vraag misschien. Maar feit is: Rusland heeft zich kandidaat gesteld voor organisatie van het EK 2028 en 2032.

2028 en 2032

Bij de Russische voetbalbond hopen ze dat ze niet te lang gestraft zullen worden en dus ook opnieuw wat kunnen organiseren.

Voor het EK 2028 is er wel ferme concurrentie. Zo is er een gezamenlijk bod van het Vereningd Koninkrijk (Wales, Engeland, Schotland en Noord-Ierland) met Ierland.