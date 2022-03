Eerste Nationale: Dessel Sport loopt verder uit, Luik haalt uit in topper

Geen voetbal in de Jupiler Pro League en in 1B, maar in het amateurvoetbal rolde de bal wel. In Eerste Nationale deed leider Dessel Sport een goede zaak. Luik won overtuigend de topper tegen Dender, terwijl Patro Eisden zich verslikte op bezoek bij staartploeg Rupel Boom.